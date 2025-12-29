ascolti tv del 28 dicembre laura chiatti e marco bocci sfidano gerry scotti

Il 28 dicembre, i programmi televisivi si concentrano su film, approfondimenti e game show, offrendo agli spettatori un’alternativa di intrattenimento durante le festività. In questa giornata, Laura Chiatti e Marco Bocci sfidano Gerry Scotti in termini di ascolti, mentre le reti nazionali propongono un palinsesto vario e adatto a tutte le fasce di pubblico. Un’occasione per accompagnare le serate di dicembre con contenuti di relax e svago.

Domenica 28 dicembre prosegue la gara di ascolti del palinsesto tv. I giorni di festa continuano, e i canali lasciano spazio a grandi film, programmi di approfondimento e game show che alleggeriscono ancor di più le fredde serate di dicembre. Su Rai 1 è andata in onda la prima parte di Se fossi te, mini serie che vede protagonisti Laura Chiatti e Marco Bocci. Su Rai 2, invece, spazio a Il Principe di Roma, commedia che, nel cast, vede anche Marco Giallini. E mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Report e su Rete 4 quello con Zona bianca, su Canale 5 Gerry Scotti prende il timone della serata con Chi vuol essere milionario. 🔗 Leggi su Dilei.it

