Ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di lunedì 29 dicembre 2025. Questa panoramica fornisce un quadro preciso degli ascolti televisivi della serata, evidenziando le principali trasmissioni e i risultati di audience. Un'analisi utile per comprendere le tendenze e le preferenze degli spettatori in questo periodo dell’anno.

Ascolti TV 29 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 29 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 29 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Se fossi te, mentre Canale 5 ha risposto con Ennio Doris: C’è Anche Domani. Italia 1 ha offerto Will Hunting – Genio Ribelle, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Non Ci Resta Che Piangere e Una giornata particolare – Il Grande Romanzo della Bibbia. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 29 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche: Ascolti TV 29 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche: Ascolti TV 29 Novembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ascolti tv ieri (25 dicembre), Alberto Angela surclassa Federica Panicucci: il confronto impietoso; Ascolti tv del 20 dicembre, la finale di Ballando con le Stelle contro lo show de il Volo; Se fossi te, anticipazioni seconda e ultima puntata del 29 dicembre: come finisce la serie con Chiatti e Bocci; Domenica In, oggi 28 dicembre: gli ospiti di Mara Venier.

Ascolti tv ieri 29 dicembre 2025: dati Auditel e share tv. - Ascolti tv ieri 29 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di lunedì 29 dicembre 2025. mam-e.it