Arte musica e show per Capodanno La festa dalla A alla Z | Napoli che magia!

Il Capodanno a Napoli offre un ricco programma di arte, musica e spettacoli distribuiti nel periodo che va dalla fine del 2025 all’inizio del 2026. Un evento che abbraccia diverse forme culturali, offrendo occasioni di intrattenimento e scoperta per tutti. Una proposta articolata e variegata, pensata per celebrare l’arrivo del nuovo anno all’insegna della cultura e della tradizione partenopea.

Un Capodanno dalla a alla zeta, un programma culturale e artistico esteso e variegato. Come tempo, con eventi distribuiti in vari giorni, da questi con cui finisce il 2025 ai primi del 2026, fino.

Capodanno 2026 a Roma: musica, feste e spettacoli per salutare il nuovo anno - Ecco quali sono gli appuntamenti da non perdere per il Capodanno 2026 a Roma: concerti gratuiti, feste, spettacoli teatrali e tanto divertimento per ore. siviaggia.it

Capodanno 2026, cosa fare a Roma: gli eventi in programma - Parte il conto alla rovescia per mercoledì 31 dicembre e la Capitale è pronta a fare festa per accogliere turisti e visitatori che si troveranno in città durante questo periodo. tg24.sky.it

Una serata intensa e partecipata che ha unito parole, musica e arte nel percorso dello Iubilaeum A. ... #Sant’IlariodelloJonio #GIUBILEO #Vivere - facebook.com facebook

Natale in Reggia 2025: arte, musica, cultura e gastronomia protagonisti della manifestazione in programma a Portici unina.it/it/w/natale-in… x.com

