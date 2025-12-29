Arsenal-Aston Villa martedì 30 dicembre 2025 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Arsenal e Aston Villa si disputerà martedì 30 dicembre 2025 alle ore 21:15. Dopo la vittoria in rimonta contro il Chelsea, l’Aston Villa si prepara a una sfida impegnativa contro la capolista in casa dell’Arsenal. In questa analisi troverai formazioni, quote e pronostici per un confronto che promette grande attenzione.

Dopo aver superato l’esame Stamford Bridge, battendo 2-1 il Chelsea in rimonta, ecco che per l’Aston Villa si presenta una prova ancora più difficile, sempre a Londra ma nella casa della capolista Arsenal. La classifica di Premier League vede tre squadre racchiuse in tre punti, con il Liverpool staccato di sette rispetto appunto ai Villans. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

