Arsenal-Aston Villa martedì 30 dicembre 2025 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici
Il match tra Arsenal e Aston Villa si disputerà martedì 30 dicembre 2025 alle ore 21:15. Dopo la vittoria in rimonta contro il Chelsea, l’Aston Villa si prepara a una sfida impegnativa contro la capolista in casa dell’Arsenal. In questa analisi troverai formazioni, quote e pronostici per un confronto che promette grande attenzione.
Dopo aver superato l’esame Stamford Bridge, battendo 2-1 il Chelsea in rimonta, ecco che per l’Aston Villa si presenta una prova ancora più difficile, sempre a Londra ma nella casa della capolista Arsenal. La classifica di Premier League vede tre squadre racchiuse in tre punti, con il Liverpool staccato di sette rispetto appunto ai Villans. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
