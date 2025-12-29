Arriva la Scopina spazza guai del Calcit
Il Calcit di Arezzo annuncia il ritorno della Scopina spazza guai, un'iniziativa prevista per l’Epifania. L'evento, che si svolgerà il 29 dicembre 2025, mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza della cura dell’ambiente attraverso un’attività di pulizia collettiva. Un’occasione per contribuire al benessere del territorio, promuovendo la collaborazione tra cittadini e associazioni locali.
Arezzo, 29 dicembre 2025 – . Torna puntuale l'appuntamento con l'iniziativa del Calcit in occasione dell' Epifania: la Scopina spazzaguai Calcit. Una tradizione iniziata nell'anno 2000 per aver stabilito il guinness dei primati per la scopa domestica di saggina più grande del mondo mt. 13,57 di altezza x2,38 di larghezza. Vi aspettiamo in piazza San Jacopo Sabato 3 Gennaio 2026 mattino ore 10,00-12,00 e pomeriggio 15,30-18,00. Il ricavato sarà destinato al sostegno del servizio di Cure Domiciliari Oncologiche - servizio Scudo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: «La bella storia del Calcit» oggi al teatro Petrarca
Leggi anche: La solidarietà del raduno 2025 a Calcit, Vespa Club e Pronto Donna
Nel territorio di Vicopisano la Befana arriva con i libri, sulla scopa… e anche in fuoristrada! Il mese di gennaio 2026 si apre con una Befana che non fa sconti alla fantasia! Laboratori in biblioteca, feste per i bambini e le bambine, calze, giochi… e - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.