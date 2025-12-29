Arriva il freddo artico fino a Capodanno | temperature giù in tutta Italia il 30 e il 31

Un’ondata di freddo artico interesserà l’Italia nelle giornate del 30 e 31 dicembre, provocando un calo delle temperature su tutto il territorio. Si prevede un deterioramento delle condizioni climatiche con temperature particolarmente basse, segnando un ingresso invernale più intenso. Questa breve ondata di freddo si farà sentire su tutte le regioni, influendo sulle condizioni meteorologiche in prossimità del Capodanno.

Calo di temperature in arrivo in Italia, dove una breve ondata di freddo artico – continentale interesserà le giornate del 30 e del 31 dicembre. In particolare, è previsto un importante abbassamento delle temperature sul versante adriatico e al Centro-Sud, con i venti di grecale e tramontana in rinforzo. Protagonista sarà ancora, in queste giornate, il sole. Dopo questa breve parentesi bi-giornaliera, a fare ritorno sulla scena sarà invece il maltempo. Sono le previsioni di Federico Brescia, meteorologo di il.Meteo.it. “Non si prevedono fenomeni di particolare rilevanza o un’irruzione gelida di grande portata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arriva il freddo artico fino a Capodanno: temperature giù in tutta Italia il 30 e il 31 Leggi anche: A fine anno arriva il freddo artico: temperature giù in tutta Italia Leggi anche: Capodanno col freddo artico: temperature giù in tutta Italia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Meteo, le previsioni per Capodanno 2026: gelo artico in arrivo sull’Italia; Capodanno sottozero: intensa ondata di freddo artico in arrivo su Puglia e Basilicata, si toccherà -1 C°; Freddo artico, conto alla rovescia: c'è la data dell'arrivo; Meteo, previsioni per Capodanno: ultimi giorni con il sole, dal 31 dicembre arriva l'ondata di gelo. Freddo artico in arrivo: come prepararsi alle temperature in calo in tutta Italia a fine anno - Arrivo del freddo artico e tempistiche previsteUna massa d’aria artica di origine nord- assodigitale.it

Arriva un vortice dall'Artico a Capodanno: freddo intenso e gelate anche a Novara - Il vortice che sta arrivando dall'Artico porterà freddo intenso anche su novarese e Vco. novaratoday.it

Arriva la svolta climatica, freddo e gelate la notte del 31 - Sebbene il freddo inizierà a farsi sentire inizialmente al Nord e nelle aree interne del Centro, l'evoluzione meteo per il Mezzogiorno e la Campania presenta dinamiche specifiche, passando da una ... ilroma.net

Arriva il freddo polare. Sarà un Capodanno da brividi! Le previsioni di Alex Guarini - RaiMeteo - facebook.com facebook

Sole e temperature miti addio, a capodanno arriva il freddo: il meteo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.