Arresto Hannoun Rifondazione Comunista | Alla base c’è una questione politica

L’arresto di Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia, e di altri militanti palestinesi, ha suscitato reazioni politiche. Rifondazione Comunista sottolinea come alla base di questa azione ci sia una questione politica, evidenziando tensioni e divergenze nel contesto internazionale e nazionale. La vicenda evidenzia le complessità delle relazioni tra Italia e questioni mediorientali, lasciando aperti numerosi interrogativi sulle motivazioni e le conseguenze di tali misure

«Il governo Meloni e la lobby trasversale dei complici del genocidio esulta per l’operazione che ha portato all’arresto del presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia (API), Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun e di altri otto militanti palestinesi. Siamo di fronte alla reiterazione del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Arresto Hannoun, Rifondazione Comunista: «Alla base c’è una questione politica» Leggi anche: "No alla riforma della giustizia": Rifondazione Comunista e Avs lanciano il comitato dei partiti Leggi anche: Berco, Rifondazione comunista: "Economia di guerra? Non è mai un buon affare" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Arresti a Genova, Acerbo (Rifondazione comunista): “No alla criminalizzazione della solidarietà con la Palestina”; Giornalista torinese Angela Lano indagata per finanziamento ad Hamas, solidarietà da Rifondazione Comunista Torino; Acerbo (Prc): no alla criminalizzazione della solidarietà con la Palestina; Anpi, comunisti e Flotilla; ecco la zona grigia schierata con Hannoun. PRC – PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA: «ACERBO (PRC): NO ALLA CRIMINALIZZAZIONE DELLA SOLIDARIETÀ CON LA PALESTINA» - Il governo Meloni e la lobby trasversale dei complici del genocidio esulta per l'operazione che ha portato all'arresto del presidente dell'Associazione dei ... agenziagiornalisticaopinione.it

Anpi, comunisti e Flotilla: ecco la zona grigia schierata con Hannoun - L’arresto di Mohamad Hannoun, l’architetto giordano accusato dalla Procura di Genova di aver finanziato Hamas con oltre 7 milioni di euro - msn.com

La sindaca di Genova interviene sull’arresto di Mohammad Hannoun e respinge le accuse: «Mai avuto contatti. Basta falsità e strumentalizzazioni» - facebook.com facebook

Avevo scelto il silenzio sulle indagini che hanno portato all’arresto di Mohammad Hannoun: si lascia lavorare la magistratura senza strumentalizzazioni politiche. Ma in queste ore circola un racconto falso, con fotomontaggi e insinuazioni, che ha superato la to x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.