Arrestato spacciatore di “super coke“. In strada con la droga del sesso.

La polizia lo ha controllato in strada e addosso aveva due grammi di cocaina e 93 grammi di Mdpv, sostanza conosciuta come “magic“ o “super coke“. Così per l’uomo, un quarantottenne italiano, è scattato l’arresto per spaccio sabato sera poco prima delle 23 in via Washington. Ad accorgersi di quella “sagoma sospetta“ è stata una Volante dell’Ufficio prevenzione generale. Dai controlli successivi, poi, è pure emerso che a carico dell’uomo c’era un ordine di carcerazione da eseguire per una pena di 7 anni, 9 mesi e 4 giorni di reclusione da scontare per reati vari. Non è la prima volta che in città vengono “pizzicati“ spacciatori di Mdpv, utilizzata soprattutto da chi pratica il “chemsex“ (l’assunzione di droghe in concomitanza con rapporti sessuali). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

