D opo la liberazione dalla prigionia di Nezir e il ritorno ad una apparente normalità, i protagonisti della serie turca La forza di una donna scoprono quanto costa il prezzo della libertà: tanto. Sarp rinuncia a tutto, Bahar deve fare i conti con la distanza di chi credeva essere dalla sua parte. Dopo le puntate in onda lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 dicembre, La forza di una donna si fermerà solo il 1? gennaio, come già accaduto il giorno di Natale. Intanto oggi, domani e dopodomani, l’appuntamento quotidiano è doppio, con i soliti orari, alle 16:15 e alle 18:10 su Canale 5. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › Le anticipazioni di oggi e domani di “La forza di una donna”: Ceyda fa una rivelazione pericolosa ad Arif La forza di una donna, anticipazioni puntata 29, 30 e 31 dicembre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Arif è sempre più scostante. Emre, intanto, scopre che è il padre di Arda

