Arezzo bimbo morto all’asilo | nuove indagini con i Ris

La procura di Arezzo ha avviato nuove indagini con i Ris per approfondire le circostanze della morte del bambino Leonardo Ricci all'asilo. Sono in corso accertamenti mirati a chiarire le cause, la dinamica e i tempi dell’incidente, al fine di fare luce su un evento di grande gravità. Le indagini continuano per garantire trasparenza e verità su quanto accaduto.

Arezzo, bimbo morto all'asilo: preghiera e fiaccolata a Soci - Lutto e raccoglimento a Soci, in provincia di Arezzo, dove nella giornata di ieri, 12 novembre, è morto il piccolo Leonardo, due anni, mentre giocava nel giardino dell'asilo nido "Ambarabà Ciccì Coccò ... tg24.sky.it

Bimbo morto soffocato all’asilo, nel mirino la sorveglianza: cinque avvisi di garanzia - Sono la responsabile dell’asilo nido di Soci e alcune maestre di turno mercoledì mattina. lanazione.it

Circa 160 Babbo Natale in moto per augurare ai bimbi della pediatra del San Donato un Buon Natale I Babbo Natale sono arrivati direttamente in moto all’ospedale San Donato di Arezzo. Circa 160 i motociclisti che nella mattinata di hanno prim - facebook.com facebook

Arezzo, due bambini allontanati da una famiglia che vive nel bosco x.com

