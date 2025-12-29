Area circense di Villalta il Comune | Le fogne ci sono e funzionano

Il Comune di Villalta ha confermato che l’area circense è dotata di una rete fognaria presente e funzionante. Dopo alcune dichiarazioni di associazioni ambientaliste che avevano sollevato dubbi sulla mancanza di impianti adeguati, l’amministrazione ha voluto precisare che tutte le infrastrutture necessarie sono in regola e operative. La comunicazione mira a fornire chiarezza sulla situazione e a rassicurare residenti e visitatori.

Area circense di Villalta, il Comune chiarisce: "Presente e funzionante la rete fognaria". In riferimento alle dichiarazioni diffuse nei giorni scorsi da alcune associazioni ambientaliste sulla presunta mancanza della rete fognaria nell'area circense, il Comune interviene per fare chiarezza e respingere le accuse. L'amministrazione comunale precisa infatti che l'area destinata ai giostrai, situata in località Villalta, è regolarmente dotata di un pozzetto appositamente realizzato e correttamente allacciato alla rete fognaria comunale. Si tratta di un'infrastruttura presente e attiva da molti anni, progettata per garantire il corretto smaltimento delle acque reflue e per assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene, sicurezza e tutela ambientale.

