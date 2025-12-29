Arbovirosi sempre più presenti | con il cambiamento climatico virus tropicali ormai endemici anche nei mesi invernali

L’aumento delle arbovirosi, causate da virus trasmessi da zanzare e zecche, sta rendendo queste malattie più comuni anche nei mesi invernali. Il cambiamento climatico favorisce la diffusione di virus tropicali in aree un tempo meno colpite, rendendo importante una maggiore consapevolezza e prevenzione durante tutto l’anno, indipendentemente dalla stagione o dalla destinazione dei viaggi.

Le malattie trasmesse da zanzare e zecche non sono più un fenomeno occasionale né confinato ai mesi estivi o ai viaggi nei Paesi tropicali. Il cambiamento climatico, con estati sempre più calde e inverni più brevi e meno rigidi, sta modificando in modo strutturale la diffusione dei vettori e la.

Arbovirosi. Record in Lombardia: 97 casi di Dengue e 53 di West Nile - Cambiamenti climatici, viaggi e turismo intercontinentale e scambi commerciali hanno incrementato la diffusione e la riproduzione di nuove specie di arbovirus in Italia. quotidianosanita.it

