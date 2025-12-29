Araujo della Juventus è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo un mese di assenza per motivi personali. La sua ripresa apre nuovi scenari sul suo futuro e sulle possibili evoluzioni in ambito di mercato. Restano da valutare gli sviluppi, mentre il club monitora attentamente la situazione del difensore uruguaiano all’interno della rosa.

Araujo Juventus: il centrale uruguaiano rientra in gruppo dopo un mese di stop per motivi personali mentre tornano le voci di mercato. Il Barcellona ritrova un pezzo fondamentale della sua difesa, ma la situazione resta monitorata con estrema attenzione dalle big europee, Juventus in testa. Ronald Araujo è finalmente uscito dal tunnel: dopo un mese di assenza forzata dai campi di gioco, il centrale uruguaiano è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. La sua non è stata una convalescenza fisica, bensì psicologica ed emotiva. Il giocatore aveva deciso di dire “basta” in accordo con la società blaugrana dopo la disastrosa notte di Champions League contro il Chelsea del 25 novembre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Araujo Juventus, l’uruguaiano ritorna in gruppo dopo un mese di stop per motivi personali. Cosa filtra sul suo futuro

Leggi anche: Araujo, l’ex obiettivo Juve fissa il ritorno in campo dopo lo stop per motivi personali: cosa è successo, il ‘caso’ che tiene banco a Barcellona

Leggi anche: Araujo Juve, a Barcellona è scoppiato il caso: problemi personali per l’ex obiettivo del calciomercato Juventus. Cosa è successo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calciomercato Juventus News/ Ritorna il sogna di Araujo, perché può arrivare (14 febbraio 2025) - Il calciomercato Juventus si sta già portando avanti per la prossima stagione, occhi su Ronald Araujo in uscita dal Barcellona Il calciomercato Juventus inizia già a muoversi per il prossimo anno dopo ... ilsussidiario.net

Juventus-Araujo: cosa può succedere nelle prossime ore con il Barcellona - La Juventus continua a cercare due difensori in questa finestra di calciomercato: uno pronto e uno di prospettiva. sport.sky.it

Juventus-Araujo, il club è pronto a investire 50 milioni. Le news di calciomercato - La Juventus è pronta a investire anche 50 milioni per convincere il Barcellona a cedere Araujo. sport.sky.it

Around Juventus (@AroundJuventus) / Posts / X x.com

Altro tentativo della Juve per Hancko: il Feyenoord non cambia idea Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i bianconeri stanno lavorando per portare un difensore a Torino e sono in attesa di risposte da parte di Barcellona e Benfica per Araujo - facebook.com facebook