Araujo in campo dopo i problemi di salute mentale | non si allenava con il Barcellona da un mese

Araujo torna in campo dopo un periodo di assenza a causa di problemi di salute mentale. Dopo un mese di stop, il difensore del Barcellona ha ripreso gli allenamenti davanti al pubblico, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. La sua presenza in campo testimonia l'importanza di prendersi cura del benessere psicologico, anche nel contesto dello sport professionistico.

Araujo ha chiesto al Barcellona uno stop per problemi di salute mentale e oggi davanti al pubblico è sceso in campo per la prima volta per allenarsi. Ma il rientro definitivo è ancora lontano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

