Araujo il ritorno silenzioso | il Barcellona ritrova il difensore

Ronald Araujo è tornato ad allenarsi con il Barcellona dopo un mese di stop, concordato con il club per motivi legati alla salute mentale. Il rientro del difensore si è svolto senza annunci ufficiali o clamore, segnando un passo importante nel percorso di recupero e ritorno alla normalità. La presenza di Araujo rappresenta un segnale di stabilità e attenzione al benessere dei giocatori.

Il rientro non è stato annunciato con clamore, né accompagnato da dichiarazioni ad effetto. Ronald Araujo è tornato ad allenarsi con il Barcellona dopo un mese di stop concordato con il club, necessario per affrontare un periodo delicato legato alla salute mentale. Una pausa vera, lontana dai riflettori, pensata prima di tutto per rimettere ordine lontano dal campo. Il difensore uruguaiano aveva scelto di fermarsi quando la pressione era diventata difficile da gestire. Non un infortunio muscolare, non un problema fisico. Qualcosa di meno visibile, ma non per questo meno serio.

BARCELLONA - Araujo in gruppo dopo un mese di stop per motivi personali - Dopo l'espulsione costata al Barcellona la sconfitta in Champions contro il Chelsea, Ronald Araujo aveva detto basta a causa delle critiche piovute sui social. napolimagazine.com

In permesso per salute mentale, Araujo è tornato ad allenarsi: ha saltato 7 gare col Barça - Ronald Araujo è tornato ad allenarsi con il Barcellona dopo il permesso richiesto e ottenuto per problemi personali. tuttomercatoweb.com

