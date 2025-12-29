Nel pomeriggio di domenica 28 dicembre è stata inaugurata la mostra “Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938–1945”. L’esposizione ripercorre un periodo difficile della storia locale, offrendo testimonianze e documenti che aiutano a comprendere le vicende degli ebrei durante gli anni dell’occupazione e delle persecuzioni. Un appuntamento importante per conoscere e riflettere su un passato che merita di essere ricordato con attenzione e rispetto.

Nel pomeriggio di domenica, 28 dicembre, è stata ufficialmente aperta al pubblico la mostra “Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938–1945”. Al momento dell’inaugurazione sono intervenute la sindaca Daniela Angelini, la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa e l’assessora ai Servizi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Appuntamento con la storia: inaugurata la mostra “Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938–1945"

