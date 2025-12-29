Approvato il decreto Ucraina Salvini assente Nel titolo inserita la parola militari

Decreto Ucraina approvato dal Consiglio dei ministri con proroga degli aiuti militari. Durante la riunione, il governo ha confermato il sostegno all'Ucraina, escludendo la presenza di Salvini. La decisione riguarda l'estensione delle misure di assistenza militare e finanziaria, in continuità con le precedenti iniziative. La proroga si inserisce nel contesto degli sforzi internazionali per supportare il paese in una fase di conflitto e stabilità.

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto che contiene la proroga degli aiuti all'Ucraina. E' quanto si apprende al termine della riunione. In consiglio dei ministri non è stato affrontato invece il tema della data del referendum sulla giustizia. Lo ha detto il ministro Nello Musumeci rispondendo ai giornalisti al termine della riunione.

