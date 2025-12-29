Appiano Gentile Inter | vittoria contro l’Atalanta ora testa al Bologna

L’Inter di Appiano Gentile si prepara alla sfida con il Bologna dopo aver conquistato una vittoria contro l’Atalanta. La squadra monitora gli infortunati, valuta i tempi di recupero e analizza le eventuali assenze o diffidati. Qui le ultime notizie sulla formazione, le condizioni dei giocatori e gli aggiornamenti da Appiano Gentile, per seguire con attenzione il percorso nerazzurro in vista delle prossime partite.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal successo di ieri in campionato contro l’Atalanta, si proiettano ora alla gara di domenica prossima a San Siro contro il Bologna. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Acerbi: risentimento muscolare, rientro a gennaio Bonny: leggera distorsione del ginocchio sinistro Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

