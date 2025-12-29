Aperitivo con musica gospel due appuntamenti a Venezia

A Venezia, gli ultimi giorni dell’anno si arricchiscono di due serate dedicate al gospel. In ambienti eleganti della città, si terranno prove dal vivo con artisti di rilievo nel panorama soul e jazz. Un’opportunità per ascoltare musica di qualità in un contesto raffinato, con un’atmosfera intima e autentica, ideale per concludere l’anno in modo sobrio e coinvolgente.

La musica gospel accompagna gli ultimi giorni dell'anno a Venezia con due appuntamenti che portano dal vivo, in due salotti prestigiosi della città, voci raffinate della scena soul e jazz. I concerti, organizzati da Veneto Jazz, si svolgono il 29 e il 30 dicembre negli alberghi del Gruppo.

