Aosta ha festeggiato 2050 anni | l' archeologa spiega perché Augusta Prætoria è nata nel segno del Capricorno nel Solstizio d' inverno

Aosta ha recentemente celebrato i 2.050 anni di fondazione, un evento che richiama le radici antiche della città. Stella Bertarione, archeologa della Soprintendenza della Valle d’Aosta, spiega come Augusta Prætoria sia stata concepita nel segno del Capricorno, in corrispondenza del Solstizio d’Inverno, come omaggio a Ottaviano Augusto. Questa scelta simbolica si riflette nel tracciato urbanistico, segnato dall’aratro durante la fondazione.

Stella Bertarione, della Soprintendenza della Valle d'Aosta, racconta come, quella che oggi è la 'piccola Roma', per densità di resti antichi nel nucleo storico, sia stata simbolicamente orientata secondo il sorgere del sole nel segno del Capricorno come omaggio ad Ottaviano Augusto: un aratro tracciò il solco di Fondazione della città per designare il Cardo (e poi il Decumano) durante il Solstizio d'Inverno.

