Antony Joshua ferito in un incidente stradale | si è schiantato contro un camion in Nigeria

Antony Joshua, noto pugile britannico, è stato coinvolto in un grave incidente stradale in Nigeria, dove si è schiantato contro un camion. L’incidente ha causato la morte di due persone che erano con lui. Joshua, reduce di una recente vittoria contro Jake Paul, si trova ora in condizioni da valutare. Ulteriori dettagli sull’accaduto sono disponibili nell’articolo di Il Difforme.

Il pugile britannico, da poco vittorioso dallo scontro con lo YouTuber Jake Paul, è rimasto ferito in un terribile incidente stradale: 2 persone che si trovavano con lui sono morte nell'impatto.

