Antonino emoziona con ‘Hallelujah’ | il dono musicale per il pubblico per i suoi primi 20 anni di carriera

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonino celebra i suoi 20 anni di carriera con il nuovo brano ‘Hallelujah’. Un pezzo che rappresenta un dono sincero al pubblico, offrendo un momento di riflessione e ascolto attento. Una scelta che sottolinea la maturità artistica e la volontà di condividere emozioni autentiche, mantenendo intatta la sobrietà e la semplicità del suo stile.

‘Hallelujah’ è il dono inaspettato che Antonino ha scelto di fare al suo pubblico, una sorpresa che arriva in punta di piedi, ma capace di aprire uno spazio di silenzio, ascolto e profondità. Un brano che non chiede attenzione, ma presenza; che non impone una voce, ma invita ad accoglierla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

