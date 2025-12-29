Antifascisti parmensi nella guerra di Spagna | in arrivo un monumento sotto i Portici del Grano

A Parma sarà installato un nuovo monumento sotto i Portici del Grano, dedicato ai volontari parmigiani che parteciparono alla guerra di Spagna. L’opera vuole rendere omaggio alla memoria di questi antifascisti, riconoscendo il loro ruolo e il loro impegno storico. L’iniziativa si inserisce nel progetto di conservare e valorizzare il patrimonio di memoria civica della città.

Parma avrà un nuovo monumento di memoria sotto i Portici del Grano a ricordo dei combattenti parmigiani che partirono volontari per la guerra di Spagna. Per approfondire il significato di questa apposizione la presidenza del Consiglio e l’Assessorato alla Cultura con il contributo della Regione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Antifascisti parmensi nella guerra di Spagna: in arrivo un monumento sotto i Portici del Grano Leggi anche: Qualiano, cerimonia di svelatura del Monumento ai Caduti: monumento restituito alla città Leggi anche: Antifascisti sotto processo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Antifascisti parmensi nella guerra di Spagna: in arrivo un nuovo monumento sotto i Portici del Grano - Il bassorilievo commemorativo è ideato dall’artista catalano Domènec ... parmatoday.it In Spagna la guerra della memoria l'hanno vinta gli anti-franchisti - L’estate scorsa sono stato a Guadalajara, dove nel 1937 cominciò la guerra civile italiana: il battaglione Garibaldi, che combatteva con i repubblicani spagnoli, sconfisse il corpo di spedizione ... corriere.it Ci sono parole che attraversano il tempo senza perdere forza. Una di queste, forse la più preziosa, è libertà. È questo il filo che ha attraversato il convegno “Un fragore che risuona ancora”, dedicato agli antifascisti parmensi che scelsero di partire per la Spagn - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.