Anticonformista Non sopportava i riti della celebrità Ispirò la rivolta

Giovanna rimane impressa come figura anticonformista e schietta, lontana dagli stereotipi della celebrità. La sua volontà di una sepoltura semplice e naturale riflette il suo atteggiamento di ribellione alle convenzioni sociali. In un mondo spesso ossessionato dall’apparenza, la sua scelta testimonia un desiderio di autenticità e rispetto per le radici, lasciando un messaggio duraturo sulla libertà individuale e l’autenticità.

di Giovanni Serafini PARIGI "Voglio essere sepolta nel giardino di casa, alla Madrague, con solo il nome, la data di nascita e di morte, una piccola croce di legno sulla tomba, e nient’altro. Quando il momento arriverà, sarò felice di tornare alla terra, all’essenziale". Pensava spesso alla morte, Brigitte Bardot, senza paura, forte e rassegnata contro i tradimenti del corpo, le gambe che non reggono, le ossa che fanno male, la vista che si annebbia. "Non so se sono vecchia o no, non voglio saperlo, je m’en fou, vado avanti". Amava il silenzio nella sua casa di Saint-Tropez, affacciata sul mare ("un grande lusso"). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anticonformista. Non sopportava i riti della celebrità. Ispirò la rivolta Leggi anche: In Biblioteca la mostra “Tuffolina, storia di un’anticonformista” Leggi anche: Samira Lui in pantofole a La Ruota della Fortuna: “Mi ispiro a Iva Zanicchi a Ok il prezzo è giusto” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Anticonformista. Non sopportava i riti della celebrità. Ispirò la rivolta - "Voglio essere sepolta nel giardino di casa, alla Madrague, con solo il nome, la data di nascita e di morte, una piccola croce di legno sulla tomba, e nient’altro. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.