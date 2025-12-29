Anthony Joshua miracolato in Nigeria | incidente choc due morti e il pugile salvo tra vetri e lamiere
Durante un viaggio in Nigeria, Anthony Joshua è stato coinvolto in un grave incidente che ha causato due morti. Il pugile è rimasto miracolosamente illeso, ma l’accaduto ha suscitato grande preoccupazione. La vicenda ha evidenziato la pericolosità degli incidenti stradali e l’importanza della sicurezza durante i viaggi. Anthony Joshua ha mostrato solidarietà alle vittime e si trova attualmente fuori pericolo.
Paura per Anthony Joshua: incidente mortale durante un viaggio in Nigeria. Momenti di grande apprensione per Anthony Joshua. Il campione britannico dei pesi massimi è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale in Nigeria, nel quale hanno perso la vita due persone. Il pugile, che si trovava nel Paese per motivi privati, è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio ha scosso il mondo dello sport e acceso l’attenzione internazionale sulle condizioni di sicurezza delle strade nigeriane. L’impatto sulla superstrada Lagos-Ibadan. L’incidente è avvenuto lungo la trafficatissima autostrada Lagos-Ibadan, una delle arterie più pericolose dell’Africa occidentale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
