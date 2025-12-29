Anthony Joshua il pugile ferito in un incidente stradale in Nigeria

Anthony Joshua, ex campione dei pesi massimi di boxe, è stato coinvolto in un incidente stradale in Nigeria, che ha provocato anche la morte di altre due persone. L’evento ha suscitato attenzione, ma al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulle condizioni dell’atleta o sulle circostanze dell’incidente.

Il pugile britannico Anthony Joshua, ex campione dei pesi massimi, è rimasto ferito in un incidente stradale in Nigeria in cui hanno perso la vita altre due persone. Lo riferiscono diversi media locali con tanto di video postato sui social in cui si vede l’atleta seduto in un veicolo distrutto tra i vetri in frantumi mentre viene soccorso, e successivamente caricato a bordo di un’ambulanza. Joshua, 36 anni, era passeggero di una Jeep Lexus che si è scontrata con un camion fermo sull’autostrada Lagos-Ibadan. Secondo il suo entourage il pugile è in buone condizioni fisiche, avendo riportato solo lievi ferite, sebbene siano in attesa di ulteriori informazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Anthony Joshua, il pugile ferito in un incidente stradale in Nigeria Leggi anche: Boxe, Anthony Joshua ferito in un incidente stradale in Nigeria costato la vita a due persone Leggi anche: Paura per l'ex campione del mondo di boxe Anthony Joshua per un incidente stradale in Nigeria Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Anthony Joshua coinvolto in un grave incidente stradale in Nigeria: due morti, il pugile ferito; Boxe: lo YouTuber Paul al tappeto nell'incontro-farsa con Joshua; Anthony Joshua batte Jake Paul e gli rompe la mascella nel match-spettacolo; 2025: The year's top music. Anthony Joshua, il pugile ferito in un incidente stradale in Nigeria - Il pugile britannico Anthony Joshua, ex campione dei pesi massimi, è rimasto ferito in un incidente stradale in Nigeria in cui hanno perso la vita altre due ... lapresse.it

Anthony Joshua, terribile incidente stradale in Nigeria: ferito l'ex campione del mondo di pugilato, almeno due morti - L'auto su cui viaggiava l'ex campione del mondo di pugilato si sarebbe scontrata con un camion fermo nei pressi di una ... msn.com

Il pugile Anthony Joshua ferito in un incidente stradale in Nigeria - L’ex campione mondiale dei pesi massimi Anthony Joshua è rimasto ferito in un incidente stradale mortale avvenuto lunedì in Nigeria. msn.com

anthony joshua car accident | anthony joshua accident | anthony joshua crash | anthony joshua

Paura per #AnthonyJoshua, incidente terribile con un camion: due morti. Le sue condizioni x.com

CREDEVANO DI AVERE UNA POSSIBILITÀ Dopo l'incontro tra Anthony Joshua e Jake Paul, lo YouTuber Jack Doherty, noto per urtare la spalla contro persone sconosciute e nascondersi dietro la sua guardia del corpo, ha provato a fare lo stesso con - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.