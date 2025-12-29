Anthony Joshua coinvolto in un violento incidente con un camion | due morti nello scontro

Anthony Joshua, noto pugile britannico ed ex campione del mondo, è stato coinvolto in un grave incidente stradale che ha provocato la morte di due persone. L'incidente si è verificato in circostanze ancora da chiarire e ha attirato l'attenzione dei media. La notizia rappresenta un evento significativo nella vita pubblica del campione, che recentemente aveva partecipato a un match con Jake Paul.

Anthony Joshua, pugile britannico, ex campione del mondo che recentemente ha combattuto con lo youtuber Jake Paul, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale hanno perso la vita due persone. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

