Anthony Joshua coinvolto in un violento incidente con un camion | due morti nello scontro

Anthony Joshua, noto pugile britannico ed ex campione del mondo, è stato coinvolto in un grave incidente stradale che ha provocato la morte di due persone. L'incidente si è verificato in circostanze ancora da chiarire e ha attirato l'attenzione dei media. La notizia rappresenta un evento significativo nella vita pubblica del campione, che recentemente aveva partecipato a un match con Jake Paul.

