Anpi comunisti e Flotilla | ecco la zona grigia schierata con Hannoun

L’arresto di Mohamad Hannoun, accusato di aver finanziato Hamas con oltre 7 milioni di euro, ha suscitato diverse reazioni. Tra le figure coinvolte, si trovano esponenti dell’Anpi, gruppi comunisti e Flotilla, che si sono schierati in sua difesa. Questa situazione evidenzia una “zona grigia” di solidarietà e opinioni contrastanti, aprendo un dibattito sulle modalità e sui limiti dell’aiuto umanitario in contesti di conflitto.

L'arresto di Mohamad Hannoun, l'architetto giordano accusato dalla Procura di Genova di aver finanziato Hamas con oltre 7 milioni di euro - ufficialmente raccolti per aiutare la popolazione palestinese – ha messo in moto una rete di solidarietà che ha stupito molti. Cortei, dichiarazioni e, soprattutto, post sui social, firmati da diverse sigle e partiti della sinistra radicale, ma anche da associazioni vicine alla "causa palestinese" e singole persone, anch'esse tradizionalmente schierate monoliticamente contro Israele e ciò che rappresenta. Una rete che ha deciso di leggere quanto accaduto in un'ottica precisa: l'arresto di Hannoun è stato, per loro, ora un'operazione sionista, ora un modo per colpire la così detta "causa palestinese", ora un attacco di un governo repressivo alla libertà, ora, infine, persino un “regolamento dei conti” con i movimenti ProPal. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Anpi, comunisti e Flotilla: ecco la "zona grigia" schierata con Hannoun Leggi anche: Per Gaza e la flotilla, una serata con Arturo Scosso Anpi a San Miniato Leggi anche: Greta Thunberg con la tuta grigia dei carcerati, così Israele ha espulso l’attivista della Flotilla Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Anpi, comunisti e Flotilla; ecco la "zona grigia" schierata con Hannoun - L’arresto di Mohamad Hannoun, l’architetto giordano accusato dalla Procura di Genova di aver finanziato Hamas con oltre 7 milioni di euro ... msn.com

Incursione banderista all’Università di Napoli, a un evento dell’Anpi di Rete dei Comunisti - Campania Denunciamo questo episodio di arroganza guerrafondaia come un evidente segno dell'imperante clima culturale e materiale di repressione e di soffocamen - facebook.com facebook

