Annuncio in diretta | Roma senza freni ancora colpi per i giallorossi

In diretta su TvPlay, si è discusso delle prossime operazioni di calciomercato a Roma, con le squadre pronte a definire nuovi acquisti per rafforzare le proprie rose. Il mercato si avvicina e le trattative sono in fase avanzata, promettendo novità per i giallorossi e non solo. Un’occasione per analizzare le strategie e le possibilità di ogni squadra in vista della nuova stagione.

Durante la diretta TvPlay si è parlato del calciomercato che ormai è alle porte con le squadre che sono pronte a chiudere diversi affari per migliorare le rose. La Roma si appresta ad essere una delle squadre protagoniste in sede di calciomercato con i giallorossi decisi a rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini in vista della seconda parte di campionato. Roma, svolta sul calciomercato (Ansa Foto) – tvplay.it I giallorossi sono tra i più attivi in sede di trattative con il club che potrebbe andare a rinforzare l’attacco a disposizione di Gasperini portando in rosa due nuovi attaccanti. Non sono un mistero gli interessi nei confronti di Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee che potrebbero arrivare nella capitale già nei prossimi giorni qualora si trovasse l’accordo con Atletico Madrid e Manchester United. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Annuncio in diretta: Roma senza freni, ancora colpi per i giallorossi Leggi anche: Roma, Zirkzee offerto. I giallorossi vogliono due colpi Leggi anche: Milo Infante senza freni: attacco frontale a Lovati in diretta sul caso Garlasco Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Milik torna tra i convocati della Juventus dopo un anno e mezzo, l'annuncio di Spalletti: L'ho trovato come un bambino felice; Serie A, Juventus-Roma 0-0 - diretta; Al party di Natale di Viaggia Quasi Gratis l’annuncio shock per il 2026: arriva la settimana lavorativa di 4 giorni e 2 nuove aperture a Roma; Caso Garlasco, l’alibi di Stasi è sparito: l’annuncio in diretta blocca le trasmissioni. Diretta/ Juventus Roma (risultato finale 2-1): accorcia Baldanzi! (Serie A, 20 dicembre 2025) - Serie A, Diretta Juventus Roma, streaming video tv: a Torno una partita importantissima tra i bianconeri (20 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net Pisa-Juventus in chiaro in diretta TV: l’annuncio UFFICIALE è un regalo ai tifosi Ecco dove vederla https://bit.ly/49fUX7l - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.