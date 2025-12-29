Anna Tagliaferri uccisa dal fidanzato fiori bianchi e lacrime ai funerali a Cava de' Tirreni

A Cava de' Tirreni si sono svolti i funerali di Anna Tagliaferri, tragicamente uccisa dal suo fidanzato. Alla cerimonia, sono state deposte numerose ghirlande di fiori bianchi e si è osservato un momento di silenzio. La 40enne imprenditrice cavese, vittima di violenza, è stata ricordata nel rispetto della sua memoria.

Tante ghirlande di fiori bianchi e silenzio. Alle 8 e 30, come annunciato, il feretro di Anna Tagliaferri, la 40 imprenditrice cavese, uccisa dal suo compagno, nonché coetaneo Diego Di.

Il pranzo insieme dopo il lavoro, poi la lite e le coltellate: "Così Anna Tagliaferri ha tentato di difendersi prima di essere uccisa dal compagno" - Sette coltellate risultate fatali e diverse ferite provocate durante la colluttazione col compago Diego Di Domenico: l'autopsia conferma la dinamica dell'omicidio di Cava de Tirreni. today.it

Anna Tagliaferri uccisa dal fidanzato: a Cava eventi di Natale sospesi, dolore e condanna - Sarà un Natale triste a Cava de’ Tirreni per la tragica scomparsa di Anna Tagliaferri. ilmattino.it

Si terranno oggi, lunedì 29 dicembre i funerali di Anna Tagliaferri, la 40enne imprenditrice uccisa a Cava de’ Tirreni dal compagno Diego Di Domenico. L’intera comunità si prepara a stringersi attorno alla famiglia, colpita da una tragedia che ha lasciato sgom - facebook.com facebook

Femminicidio Anna Tagliaferri, lunedì i funerali: lutto cittadino a Cava de’ Tirreni x.com

