Anna Tagliaferri uccisa dal fidanzato fiori bianchi e lacrime ai funerali a Cava de' Tirreni | La sua memoria diventi responsabilità

A Cava de' Tirreni, si sono svolti i funerali di Anna Tagliaferri, imprenditrice di 40 anni tragicamente uccisa dal suo compagno. La cerimonia, caratterizzata da fiori bianchi e momenti di commozione, ha rappresentato un momento di riflessione sulla violenza di genere. La memoria di Anna diventa un richiamo alla responsabilità collettiva nel combattere ogni forma di sopruso.

Tante ghirlande di fiori bianchi e silenzio. Alle 8 e 30 il feretro di Anna Tagliaferri, la 40 imprenditrice cavese, uccisa dal suo compagno, nonché coetaneo Diego Di Domenico è.

Il pranzo insieme dopo il lavoro, poi la lite e le coltellate: "Così Anna Tagliaferri ha tentato di difendersi prima di essere uccisa dal compagno" - Sette coltellate risultate fatali e diverse ferite provocate durante la colluttazione col compago Diego Di Domenico: l'autopsia conferma la dinamica dell'omicidio di Cava de Tirreni. today.it

Anna Tagliaferri uccisa dal fidanzato, Gianni Maiorano: «Ho rivissuto la mia tragedia, per me è un incubo senza fine» - A parlare è Gianni Maiorano, fratello di Nunzia, uccisa dal marito nel gennaio del 2018 con ... ilmattino.it

Si terranno oggi, lunedì 29 dicembre i funerali di Anna Tagliaferri, la 40enne imprenditrice uccisa a Cava de’ Tirreni dal compagno Diego Di Domenico. L’intera comunità si prepara a stringersi attorno alla famiglia, colpita da una tragedia che ha lasciato sgom - facebook.com facebook

Femminicidio Anna Tagliaferri, lunedì i funerali: lutto cittadino a Cava de’ Tirreni x.com

