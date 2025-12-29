Anna Falchi ricorda la Bardot con le sue foto | polemica social per l’autocelebrazione

Il 28 dicembre 2025, in occasione del triste anniversario della scomparsa di Brigitte Bardot, numerosi utenti sui social hanno condiviso foto e ricordi dell’attrice, ricordando la sua influenza nel mondo dello spettacolo. Tra le celebrazioni, alcune immagini condivise da Anna Falchi hanno suscitato discussioni per il tono autocelebrativo. Un'occasione per riflettere sull'importanza delle icone di ieri e di oggi nel panorama culturale e mediatico.

Il 28 dicembre 2025, con la scomparsa di Brigitte Bardot, i social network si sono trasformati in una galleria di omaggi e ricordi dedicati all’icona francese. Tra i tanti messaggi pubblicati, quello di Anna Falchi ha diviso gli utenti tra chi ha difeso l’attrice e chi l’ha accusata di aver trasformato un tributo in un’operazione di autocelebrazione. L’attrice di Dellamorte Dellamore ha affidato a un lungo post il suo pensiero per la diva francese: “Oggi è venuta a mancare quella che ho sempre considerato la donna più bella e anticonformista del mondo, Brigitte Bardot. Mi lega a lei, una lieve somiglianza, che mi hanno molto generosamente riconosciuto nel passato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

