Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot pubblicando foto di sé stessa | Mi lega a lei una leggera somiglianza

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anna Falchi ha condiviso un’immagine in cui si confronta con Brigitte Bardot, sottolineando una leggera somiglianza tra le due. La pubblicazione ha suscitato reazioni sui social, con alcune critiche rivolte all’attrice. La riflessione di Falchi invita a considerare i confronti tra generazioni e iconografie del passato, mantenendo un tono rispettoso e sobrio.

Anna Falchi è stata travolta dalle critiche social dopo aver ricordato l’attrice Brigitte Bardot pubblicando foto di sé stessa. La conduttrice, infatti, ha scritto sui social: “Oggi è venuta a mancare quella che ho sempre considerato la donna più bella e anticonformista del mondo, Brigitte Bardot. Mi lega a lei, una lieve somiglianza, che mi hanno molto generosamente riconosciuto nel passato. Spesso mi è capitato, sul set o nei servizi fotografici di essermi ispirata a lei. Grazie Brigitte per averci fatto sognare e grata per avermi portato fortuna. Per Sempre BB”. Una scelta, quella della conduttrice, che non è stata apprezzata da numerosi follower. 🔗 Leggi su Tpi.it

anna falchi ricorda brigitte bardot pubblicando foto di s233 stessa mi lega a lei una leggera somiglianza

© Tpi.it - Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot pubblicando foto di sé stessa: “Mi lega a lei una leggera somiglianza”

Leggi anche: Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot pubblicando foto di sé: “Mi lega a lei una leggera somiglianza”

Leggi anche: Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot elogiandosi: «Mi lega a lei una leggera somiglianza. Grazie BB per avermi portato fortuna»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

È morta Brigitte Bardot, l’attrice icona del cinema aveva 91 anni; Perché Fabrizio Corona ha vinto comunque vada a finire il caso Signorini.

anna falchi ricorda brigitteBrigitte Bardot, l’omaggio di Anna Falchi con sue foto: la polemica sui social - Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot con un post su Instagram accompagnato da sue foto personali. donnaglamour.it

anna falchi ricorda brigitteAnna Falchi ricorda Brigitte Bardot pubblicando foto di sé: “Mi lega a lei una leggera somiglianza” - C'è un genere letterario che si è consolidato negli ultimi anni sui social network, una sorta di sottocategoria del necrologio digitale che potremmo definire " il lutto come occasione per parlare di ... fanpage.it

anna falchi ricorda brigitte''Mi lega a lei una lieve somiglianza'': Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot con un post che crea polemica - Il mondo dice addio a una diva amatissima, scomparsa ieri, 28 dicembre, all’età di 91 anni. gossip.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.