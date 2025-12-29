Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot pubblicando foto di sé stessa | Mi lega a lei una leggera somiglianza

Anna Falchi ha condiviso un’immagine in cui si confronta con Brigitte Bardot, sottolineando una leggera somiglianza tra le due. La pubblicazione ha suscitato reazioni sui social, con alcune critiche rivolte all’attrice. La riflessione di Falchi invita a considerare i confronti tra generazioni e iconografie del passato, mantenendo un tono rispettoso e sobrio.

Anna Falchi è stata travolta dalle critiche social dopo aver ricordato l’attrice Brigitte Bardot pubblicando foto di sé stessa. La conduttrice, infatti, ha scritto sui social: “Oggi è venuta a mancare quella che ho sempre considerato la donna più bella e anticonformista del mondo, Brigitte Bardot. Mi lega a lei, una lieve somiglianza, che mi hanno molto generosamente riconosciuto nel passato. Spesso mi è capitato, sul set o nei servizi fotografici di essermi ispirata a lei. Grazie Brigitte per averci fatto sognare e grata per avermi portato fortuna. Per Sempre BB”. Una scelta, quella della conduttrice, che non è stata apprezzata da numerosi follower. 🔗 Leggi su Tpi.it

