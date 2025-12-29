Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot pubblicando foto di sé | Mi lega a lei una leggera somiglianza

Anna Falchi condivide una foto di sé stessa, sottolineando una lieve somiglianza con Brigitte Bardot. La conduttrice ha voluto ricordare l’iconica attrice francese, suscitando commenti sui social. La scelta di pubblicare l’immagine ha attirato l’attenzione degli utenti, che hanno commentato sulla somiglianza tra le due donne. Un gesto semplice, ma che ha generato interesse e discussione tra i follower.

Anna Falchi: «Ricucci? Mi abbandonarono tutti dopo l'arresto, mai preso un euro di alimenti. L'uomo dei miei sogni? Ibrahimovic» - Lo rivedrà il prossimo 14 ottobre quando uscirà "Della morte Dell'amore", un horror di 30 anni fa ispirato a Dylan Dog. ilgazzettino.it

Anna Falchi: «Ricucci? Quando lo arrestarono mi abbandonarono tutti. Mai preso un euro di alimenti. Ibrahimovic è l'uomo dei miei sogni. Rupert Everett? Il miglior bacio» - Lo rivedrà il prossimo 14 ottobre quando uscirà "Della morte Dell'amore", un horror di 30 anni fa ispirato a Dylan Dog. ilmessaggero.it

La principessa e il povero torna in tv La miniserie con Anna Falchi, Lorenzo Crespi e Nicholas Rogers arriverà a Natale su La 5! L'appuntamento con le due puntate è per il 24 e il 25 dicembre a partire dalle 8.30 del mattino. Protagonisti della fiaba televisiva - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.