Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot elogiandosi | Mi lega a lei una leggera somiglianza Grazie BB per avermi portato fortuna

Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot, sottolineando una leggera somiglianza tra le due e ringraziandola per la fortuna che le avrebbe portato. Con rispettoso ricordo, Falchi rende omaggio alla celebre attrice, definendola la donna più bella e anticonformista del mondo, e riconoscendo l’influenza che Bardot ha avuto nel suo percorso personale e professionale.

«Oggi è venuta a mancare quella che ho sempre considerato la donna più bella e anticonformista del mondo, Brigitte Bardot. Mi lega a lei, una lieve somiglianza, che mi hanno molto generosamente riconosciuto nel passato. Spesso mi è capitato, sul set o nei servizi fotografici di essermi ispirata a lei.». Inizia così un post della showgirl Anna Falchi che ricorda Brigitte Bardot, morta ieri a 91 anni. «Grazie Brigitte per averci fatto sognare e grata per avermi portato fortuna. Per Sempre BB», scrive Falchi su Instagram. Un pensiero che sembra un po’ autocelebrativo ed è stato mal digerito dai fan. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot pubblicando foto di sé: “Mi lega a lei una leggera somiglianza” Leggi anche: “Ma come hai potuto”. Anna Falchi, polemiche dopo un post su Brigitte Bardot Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La vita privata di Brigitte Bardot tra matrimoni, scandali e un figlio non voluto: Avrei preferito un cagnolino; È morta Brigitte Bardot, l’attrice icona del cinema aveva 91 anni. Brigitte Bardot, l’omaggio di Anna Falchi con sue foto: la polemica sui social - Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot con un post su Instagram accompagnato da sue foto personali. donnaglamour.it

