Andy Carroll rischia 5 anni di carcere in Inghilterra | avrebbe violato un ordine restrittivo

Andy Carroll potrebbe affrontare fino a cinque anni di carcere in Inghilterra per aver violato un ordine restrittivo. A aprile, l’ex calciatore è stato arrestato in aeroporto, anche se il suo nome non è stato reso noto ufficialmente dalla polizia. La vicenda è attualmente sotto indagine, e le conseguenze legali potrebbero essere significative.

