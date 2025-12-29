Andy Carroll arrestato l' ex bomber dell' Inghilterra | rischia 5 anni di carcere

Andy Carroll, ex calciatore inglese, si trova coinvolto in una procedura giudiziaria che potrebbe portarlo fino a cinque anni di reclusione. Accusato di aver violato un ordine restrittivo, l’ex attaccante del Liverpool e del Newcastle è stato convocato per un’udienza martedì presso il tribunale di Chelmsford. La vicenda, che interessa anche aspetti legali e personali, si inserisce nel contesto di una fase giudiziaria ancora in fase di sviluppo.

Andy Carroll rischia una condanna al carcere. L'ex attaccante del Liverpool e del Newcastle United, che il prossimo 6 gennaio compirà 37 anni, è stato accusato di aver violato un ordine restrittivo e dovrà comparire martedì davanti al tribunale di Chelmsford. Lo rivela il tabloid inglese The Telegraph. L'ex nazionale inglese (9 presenze e 2 gol) era stato arrestato il 27 aprile all'aeroporto al suo ritorno nel Regno Unito dalla polizia dell'Essex per fatti risalenti al mese di marzo. Un ordine restrittivo, o ordine di protezione, è un'ingiunzione civile volta a impedire a una persona di avvicinarsi o contattare un'altra persona, o di recarsi a un indirizzo specifico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andy Carroll, arrestato l'ex bomber dell'Inghilterra: rischia 5 anni di carcere Leggi anche: È Andy Carroll: svelato il mistero dell’ex attaccante di Premier arrestato in aeroporto a Londra. Rischia fino a 5 anni di carcere Leggi anche: WWE: Ted DiBiase Jr rischia 45 anni di carcere, stabilita la data dell’udienza che deciderà il suo futuro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. È Andy Carroll l'ex nazionale inglese arrestato a Londra in aprile: ora rischia 5 anni di carcere; È Andy Carroll: svelato il mistero dell’ex attaccante di Premier arrestato in aeroporto a Londra; Andy Carroll, è l'ex attaccante del Liverpool l'uomo arrestato ad aprile in aeroporto a Londra: è accusato di aver violato un ordine restrittivo; Andy Carroll rischia 5 anni di carcere: martedì la sentenza sull'arresto in aeroporto a Londra. È Andy Carroll: svelato il mistero dell’ex attaccante di Premier arrestato in aeroporto a Londra. Rischia fino a 5 anni di carcere - Andy Carroll, ex attaccante della nazionale inglese con un lungo passato in Premier League, è il calciatore arrestato nell’ aprile 2025 all’aeroporto londinese di Stansted mentre rientrava in Inghilte ... ilfattoquotidiano.it

