Android sotto attacco | il trojan Anatsa che svuota i conti come riconoscerlo

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Android sotto attacco: il trojan Anatsa che svuota i conti, come riconoscerlo Nel panorama della sicurezza informatica mobile, Android resta un bersaglio frequente per i cybercriminali. Il trojan Anatsa rappresenta una minaccia crescente, capace di sottrarre dati e denaro dagli smartphone infetti. Conoscere i segnali di infezione e adottare le corrette misure di protezione è fondamentale per tutelare i propri dispositivi e le proprie informazioni.

Nel panorama della sicurezza informatica mobile, il sistema operativo Android continua a essere uno degli obiettivi preferiti dei cybercriminali moderni.  Sono tanti, infatti, i trojan bancari sempre più sofisticati e difficili da rilevare. Tra questi, spicca nuovamente il trojan Anatsa, noto anche come TeaBot, che negli ultimi anni ha evoluto le proprie capacità per compromettere i dispositivi e svuotare i conti correnti degli utenti. Recenti rilevazioni hanno confermato la sua diffusione tramite un’applicazione apparentemente innocua scaricabile dal Google Play Store, mettendo in evidenza ancora una volta le vulnerabilità presenti anche negli store ufficiali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

