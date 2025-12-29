Andreas il clochard pianista per un giorno al mercato San Silverio che ha commosso il web
Al Mercato San Silverio nel municipio XIII, la storia di Andreas, il clochard pianista per un giorno, ha toccato il cuore di molti. Un esempio concreto di come la cultura possa essere accessibile a tutti, superando barriere e pregiudizi. Questa narrazione testimonia che, anche in situazioni difficili, l’arte e la condivisione creano momenti di reale connessione e sensibilità sociale.
La cultura è di tutti. Una frase che troppe volte è solo uno slogan ma che ha trovato concretezza al Mercato San Silverio nel municipio XIII grazie alla storia di Andreas. Andreas è un clochard che vive per strada in zona Gregorio VII e qui scrive su un quadernetto delle note musicali. Da qualche. 🔗 Leggi su Romatoday.it
