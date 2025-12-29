Andreas il clochard musicista incanta tutti suonando nel mercato | il video che ha commosso il web

Andreas, un musicista di strada noto come clochard, ha attirato l’attenzione del web grazie a un video in cui suona con un pianoforte messo a disposizione nel mercato. Questa esperienza offre a chiunque l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico reale, utilizzando uno strumento autentico. Un momento di condivisione e spontaneità che ha toccato molte persone, sottolineando il valore della musica come linguaggio universale.

