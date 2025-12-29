Andreas il clochard musicista incanta tutti suonando nel mercato | il video che ha commosso il web
Andreas, un musicista di strada noto come clochard, ha attirato l’attenzione del web grazie a un video in cui suona con un pianoforte messo a disposizione nel mercato. Questa esperienza offre a chiunque l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico reale, utilizzando uno strumento autentico. Un momento di condivisione e spontaneità che ha toccato molte persone, sottolineando il valore della musica come linguaggio universale.
Un pianoforte messo a disposizione di tutti e la possibilità, almeno per qualche istante, di esibire il proprio talento davanti a un vero pubblico, con un vero strumento. Sta commuovendo il web il video di Andreas, senzatetto con la passione per la musica che vive per strada a Roma, in zona. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Andreas il clochard pianista per un giorno al mercato San Silverio che ha commosso il web
Leggi anche: Il lupo solitario che ha commosso il web: lo spot natalizio in Francia che racconta l’esclusione attraverso una favola animata [VIDEO]
ATTENZIONE: questa è una storia che vale la pena leggere (e condividere!!)! Lui è Andreas, un clochard di Roma. Da qualche settimana si avvicina spesso al Mercato San Silverio, in silenzio, con gentilezza e tanta dignità. Si ferma in un angolo, aspettand - facebook.com facebook
Le feste di Natale all’insegna della solidarietà per Daniela Iavarone: dal pranzo di Natale per gli anziani soli con l’ Onorevole Andrea Mascaretti alla benedizione con i City Angels sino alla Befana per i clochard all’ Hotel Principe di Savoia x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.