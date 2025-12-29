Andrea Delogu | Perché io e Nikita Perotti non stiamo insieme? Perché lui ha 21 anni

Andrea Delogu spiega la natura del suo rapporto con Nikita Perotti, chiarendo che non sono una coppia. In una diretta Instagram, la conduttrice ha ribadito che tra loro c’è una forte amicizia, sottolineando che l’età di Nikita, 21 anni, rappresenta un elemento di distinzione. La dichiarazione mira a chiarire eventuali equivoci e a confermare la natura autentica e rispettosa del loro rapporto.

Andrea Delogu io ti denuncio alla polizia dei pazzi ma COME TI PERMETTI COME TI PERMETTI DI ATTACCARCI TUTTE IN QUESTO MODO ma soprattutto a non volerti svegliare così ogni giorNO #BallandoConLeStelle #Delotti x.com

