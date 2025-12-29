Andrea Delogu | Perché io e Nikita Perotti non stiamo insieme? Il problema è la sua età

Andrea Delogu ha chiarito i motivi della fine della sua relazione con Nikita Perotti, maestro di Ballando con le Stelle. Secondo l’autrice, la principale ragione risiede differenze di età che hanno influenzato la loro compatibilità. Delogu ha condiviso alcuni dettagli sulla natura del rapporto e sulle sfide affrontate, offrendo così una prospettiva diretta e sincera sulla storia con Perotti.

Andrea Delogu torna a parlare del suo rapporto con il maestro di Ballando con le Stelle Nikita Perotti. In una diretta su Instagram, condivisa proprio con il ballerino, la conduttrice ha letto una domanda di una follower. “Perché solo amici?” chiedeva un’utente. La presentatrice ha quindi risposto: “Perché io ho 43 anni, lui 21. Il problema non è la differenza d’età, ma la sua età”. Nikita Perotti ha reagito sorridendo con la diretta che poi è andata avanti. Per me la spiegazione sta tutta nella risata di Nikita. Così tanto giusta che non la so spiegare pic.twitter.comSZYSoH8FaK — Fede (@GiuGiuSanto) December 26, 2025 Andrea Delogu non ha mai nascosto i suoi sentimenti per il ballerino. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Andrea Delogu: “Perché io e Nikita Perotti non stiamo insieme? Il problema è la sua età” Leggi anche: Andrea Delogu: «Perché io e Nikita Perotti non stiamo insieme? Perché lui ha 21 anni» Leggi anche: Andrea Delogu spiega perché con Nikita Perotti c’è solo amicizia: “Ha 21 anni, il problema è la sua età” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ballando con le stelle Andrea Delogu sgancia la bomba | Perché io e Nikita abbiamo vinto. Andrea Delogu: “Perché io e Nikita Perotti non stiamo insieme? Il problema è la sua età” - Andrea Delogu torna a parlare del suo rapporto con il maestro di Ballando con le Stelle Nikita Perotti. tpi.it

Andrea Delogu: "Perché io e Nikita Perotti non stiamo insieme? Lui ha un problema" - Andrea Delogu e Nikita Perotti chiariscono: nessuna storia d’amore, ma un’amicizia profonda nata a Ballando e destinata a continuare in tv ... corrieredellosport.it

Andrea Delogu: «Perché io e Nikita Perotti non stiamo insieme? Perché lui ha 21 anni» - In una diretta Instagram la conduttrice ribadisce la natura del suo rapporto con il ballerino, che rimane una profonda amicizia ... vanityfair.it

I fan continuano a sperarci, ma Andrea Delogu ribadisce ancora una volta che tra lei e Nikita Perotti non c’è spazio per una storia d’amore. Le parole secche e decise - facebook.com facebook

Andrea Delogu io ti denuncio alla polizia dei pazzi ma COME TI PERMETTI COME TI PERMETTI DI ATTACCARCI TUTTE IN QUESTO MODO ma soprattutto a non volerti svegliare così ogni giorNO #BallandoConLeStelle #Delotti x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.