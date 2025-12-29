Andrea Delogu Nikita Perotti è solo un amico | ora spiega perché

Andrea Delogu chiarisce la natura del suo rapporto con Nikita Perotti, rispondendo alle voci e alle speculazioni circolate. Dopo aver alimentato l’interesse del pubblico, l’artista ha deciso di spiegare ufficialmente la relazione che li lega, sottolineando che tra loro si tratta solo di un’amicizia. Questo intervento mira a mettere fine a ogni ambiguità e a fornire una versione chiara e ufficiale dei fatti.

Sulla pista ci avevano fatto sognare e, mentre le voci non si placano e una parte del pubblico continua a fantasticare, Andrea Delogu torna a chiarire con decisione la natura del rapporto che la lega a Nikita Perotti. Dopo settimane di ipotesi e letture romantiche nate dall’esperienza condivisa a Ballando con le stelle, in cui hanno pure trionfato, la conduttrice sceglie di smontare definitivamente aspettative e suggestioni. Quella vista in pista era sintonia, certo, ma non amore. L’alchimia mostrata durante il programma aveva colpito molti: grande sintonia, bravura (innegabile), una presenza scenica che funzionava e che, inevitabilmente, ha alimentato il racconto di una possibile storia. 🔗 Leggi su Dilei.it

