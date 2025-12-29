Andrea al volante di una costosa auto nuova L' ha ricevuta gratis bufera sui Windsor

Andrea, ex duca di York, è stato recentemente al centro di un polverone mediatico dopo essere stato sorpreso alla guida di una Land Rover Defender, stimata circa 75mila sterline. La vicenda ha suscitato discussioni sulla provenienza del veicolo, con alcune fonti che sostengono fosse un regalo. Questa situazione ha riacceso il dibattito sulla trasparenza e le responsabilità pubbliche dei membri della famiglia reale britannica.

Una nuova bufera si abbatte su Andrea d'Inghilterra, fotografato al volante di un'automobile nuova fiammante e decisamente costosa: l'ex duca di York è stato immortalato mentre lasciava la Royal Lodge di Windsor a bordo di una Land Rover Defender del valore di circa 75mila sterline. Stando a quanto riferito dal Daily Mail, la vettura è così nuova che è stata immatricolata presso la Motorizzazione solo all'inizio di questo mese. Ma a far storcere il naso ai sudditi di sua maestà non è tanto il prezzo della lussuosa 4x4, quanto il fatto che Andrea non abbia scucito una sola sterlina per averla, in virtù di uno storico accordo sancito tra i Windsor e Jaguar Land Rover. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Andrea al volante di una costosa auto nuova. "L'ha ricevuta gratis", bufera sui Windsor Leggi anche: Andrea, l'ex principe paparazzato alla guida di una nuova auto: «L'ha avuta gratis, c'è un accordo con i Windsor». È bufera Leggi anche: Accompagnato da una sua assistente, l'ex principe Andrea ha trottato nel parco di Windsor davanti ai fotografi. E continua a rimandare il trasloco La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Andrea al volante di una costosa auto nuova. "L'ha ricevuta gratis", bufera sui Windsor - Una nuova bufera si abbatte su Andrea d'Inghilterra, fotografato al volante di un'automobile nuova fiammante e decisamente costosa: l'ex duca di York è stato immortalato mentre lasciava la Royal Lodge ... ilgiornale.it

ANDREA FRASSINETI PASSA A TRESOR COMPETITION CON AUDI NEL 2026 Il giovane pilota faentino affronterà una stagione intensa e articolata tra GT World Challenge Europe e Campionato Italiano Gran Turismo, Sprint ed Endurance, al volante dell’ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.