Andrea Aghini l’ultimo italiano
Il Rally di Sanremo 1992 rappresenta un momento importante nella storia del rally italiano, segnando la vittoria di Andrea Aghini. Questo evento è ricordato come uno dei più significativi della sua carriera e un punto di riferimento per il motorsport nel nostro paese. La gara ha contribuito a consolidare la reputazione dell’automobilismo italiano nel panorama internazionale.
Il Rally di Sanremo 1992 resta una pietra miliare non solo per Andrea Aghini, ma per l’intero rally italiano. In quella gara, Aghini conquista una vittoria storica sulla Lancia Delta Integrale, imponendosi in un contesto di altissimo livello tecnico e sportivo. È l’ultima vittoria di un pilota italiano su una vettura italiana in una gara . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: Re Carlo rimuove anche l'ultimo titolo militare al principe Andrea
Leggi anche: L’ultimo straziante saluto in Cittadella. Musiche e canti. “Ora Andrea vola come un coriandolo”
Andrea Aghini, una storia scritta sull’asfalto - Vogliamo ricordare oggi uno dei più grandi fenomeni di casa nostra, un pilota che, negli Anni '90, quando ancora l'Italia ... rallyssimo.it
Happy (Bar)thday Oggi, festeggiamo il compleanno: - di Allan McNish , che compie 56 anni - di Andrea Aghini, che compie 62 anni - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.