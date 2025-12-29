Andrea Aghini l’ultimo italiano

Il Rally di Sanremo 1992 rappresenta un momento importante nella storia del rally italiano, segnando la vittoria di Andrea Aghini. Questo evento è ricordato come uno dei più significativi della sua carriera e un punto di riferimento per il motorsport nel nostro paese. La gara ha contribuito a consolidare la reputazione dell’automobilismo italiano nel panorama internazionale.

Happy (Bar)thday Oggi, festeggiamo il compleanno: - di Allan McNish , che compie 56 anni - di Andrea Aghini, che compie 62 anni - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.