Ancora un' aggressione in ospedale | operatrice sanitaria assalita da tre persone a Borgomanero

29 dic 2025

Un episodio di violenza si è verificato nuovamente presso l'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. Ieri sera, domenica 28 dicembre, intorno alle 22, un'operatrice sanitaria è stata aggredita da tre persone. Questo incidente evidenzia le criticità legate alla sicurezza nelle strutture ospedaliere e la necessità di misure adeguate per tutelare il personale e i pazienti.

Ennesimo caso di aggressione all'ospedale. Questa volta l'episodio è avvenuto all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, ieri sera, domenica 28 dicembre, intorno alle 22.30.Una operatrice sanitaria, che aveva concluso il turno di lavoro e si stava dirigendo al posteggio per prendere la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

