Ancora un incidente sulla Bidentina | camion carico di imballaggi finisce ruote all' aria

Un altro incidente si è verificato sulla strada Bidentina, questa volta intorno alle 12:30 all’altezza di Nespoli. Un camion carico di imballaggi è uscito di strada, ribaltandosi sul fianco destro. La scena ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza sulla carreggiata. Nessuna informazione immediata sulle cause dell’incidente o eventuali feriti.

Ancora un incidente stradale sulla Bidentina. E' accaduto intorno 12,30 all'altezza di Nespoli, dove un mezzo pesante è finito fuori strada ribaltandosi sul fianco destro. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco da Forlì, che ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo.

INCIDENTE SULLA BIDENTINA - La viabilità è stata regolata con senso unico alternato all'altezza del chilometro 63+500 - facebook.com facebook

