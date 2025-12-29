Ancora polemiche | la Lazio furiosa dopo il caso di Udine invia una PEC alla Lega Serie A | le ultime

Dopo la partita Udinese-Lazio, la società biancoceleste ha inviato una PEC alla Lega Serie A, esprimendo la propria insoddisfazione riguardo alla decisione di convalidare il gol di Davis al 95', sospettato di aver toccato il braccio. La vicenda ha suscitato discussioni e polemiche tra le parti coinvolte, evidenziando le tensioni che caratterizzano il calcio italiano in questa fase.

Udinese-Lazio finisce tra le polemiche: il gol di Davis al 95' (possibile tocco di braccio) viene convalidato. La Lazio invia una PEC alla Lega Serie A: lo riferisce l'ANSA. La Lazio scrive alla Lega Serie A dopo il tocco di mano di Davis: chiede due interventi urgenti - La Lazio ha inviato una PEC alla Lega dopo il gol di Davis viziato da un tocco di braccio che ha fatto scattare la polemica: non sono soddisfatti della

Lazio, tanta rabbia da parte del presidente Claudio Lotito dopo le polemiche contro l’Udinese. La situazione - L’episodio del fallo di mano di Davis nella partita contro l’Udinese ha acceso la ... lazionews24.com

La Lazio scrive alla Lega Serie A dopo il tocco di mano di Davis: chiede due interventi urgenti - La Lazio ha inviato una PEC alla Lega dopo il gol di Davis viziato da un tocco di braccio che ha fatto scattare la polemica: non sono soddisfatti della ... fanpage.it

Lazio, dura lettera alla Lega di Serie A: "Troppi errori arbitrali, pronti a tutelarci in tutte le sedi" Il club biancoceleste ha reagito dopo le polemiche per il gol convalidato a Davis nel match con l'Udinese. La Lazio protesta con la Lega di Serie A. Dopo l'episodio, c - facebook.com facebook

#Calcio #SerieA La Juve vince 2-0 a Pisa. Pareggio 1-1 tra le polemiche in Udinese-Lazio. Il Cagliari vince in trasferta a Torino. 3-0 Como-Lecce. Salvezza a rischio per la Fiorentina, sconfitta 1-0 a Parma. Oggi Milan-Verona, Cremonese-Empoli, Bologna-S x.com

