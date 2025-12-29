Anci la sindaca Funaro da Papa Leone XIV

Oggi, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha partecipato con la delegazione dei sindaci delle città capoluogo all’udienza con Papa Leone XIV, un evento di significativo valore simbolico. Un momento che sottolinea l’importanza del dialogo tra istituzioni civili e religiose, rafforzando il senso di comunità e collaborazione tra i diversi livelli di governance.

Crisi e solitudine, il patto tra il Papa e i primi cittadini. Funaro: "Ascoltiamo il grido dei poveri" - La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha partecipato oggi (29 dicembre) all’udienza concessa da Papa Leone XIV alla delegazione dell’Anci. msn.com

Anche i sindaci marchigiani con l'Anci in udienza privata dal papa - "Incontrare Papa XIV è stata una grande emozione ed un giorno che nessuno di noi potrà mai dimenticare". ansa.it

