Anci la sindaca Funaro da Papa Leone XIV
Oggi, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha partecipato con la delegazione dei sindaci delle città capoluogo all’udienza con Papa Leone XIV, un evento di significativo valore simbolico. Un momento che sottolinea l’importanza del dialogo tra istituzioni civili e religiose, rafforzando il senso di comunità e collaborazione tra i diversi livelli di governance.
Giornata di emozione e straordinario valore simbolico quella vissuta oggi dalla sindaca di Firenze Sara Funaro all’udienza dell’ANCI insieme alla delegazione dei sindaci dei comuni capoluogo con Papa Leone XIV. “Il Papa – dichiara la sindaca - ha ribadito l’importanza di non rimanere indifferenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
