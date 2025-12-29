Piotr Zielinski, noto per la sua riservatezza, ha espresso alcune critiche velate a Simone Inzaghi, commentando la sua posizione in campo lo scorso anno. La sua riflessione evidenzia un confronto tra le scelte tattiche e i ruoli dei giocatori, sottolineando come anche i membri più discreti della squadra possano avere opinioni sulle dinamiche interne. È un esempio di come anche i protagonisti silenziosi possano condividere considerazioni sul percorso e sull’organizzazione tecnica.

L’introverso Piotr Zielinski si è sfogato. Ieri sera al termine di Atalanta-Inter, l’ennesima gara nerazzurra in cui è partito titolare (ieri Mkhitaryan c’era, è entrato al minuto 76). E ha giocato un’altra ottima partita il polacco ex Napoli che Chivu ha tolto l’armadio, ripulito dalla naftalina per rimetterlo in campo e in sesto. E dopo la vittoria a Bergamo, Zielinski ha sorpreso tutti con risposte per nulla ipocrite sulle differenze con lo scorso anno, con le differenze tra le gestione Chivu e quella Inzaghi: «Ero in seconda fila? Diciamo che ero in terza fila, non venivo schierato mai, neanche nelle seconde linee». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anche gli Zielinski nel loro piccolo s’incazzano e lanciano frecciate a Simone Inzaghi: «L’anno scorso era in terza fila»

Leggi anche: Zielinski, che bordata ad Inzaghi: “L’anno scorso…”

Leggi anche: Conferenza stampa Zielinski post Atalanta Inter: «Sto bene, era solo un crampo. Ci lasciamo alle spalle l’anno scorso e…»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La formazione ufficiale dei nerazzurri per Atalanta-Inter Torna Calhanoglu dal 1' in cabina di regia, affiancato da Barella e Zielinski. In difesa Bisseck, Akanji e Bastoni; davanti la Thu-La. #Inter #InterDipendenza #Formazione #SerieA #AtalantaInter - facebook.com facebook